R: Højere bistand dækker over besparelser

De Radikale er ikke imponerede over, at regeringen i 2018 bruger 12,6 milliarder kroner på ulandsbistand. Det er 4,5 milliarder kroner mere end i 2016. Men det skjuler massive besparelser på klima og kvinder.

Det påpeger De Radikales udviklingsordfører, Martin Lidegaard. Han var udenrigsminister under S-R-SF-regeringen.

- Jeg er selvfølgelig kisteglad over, at der nu kommer flere penge til ulandene og verdens fattigste. Men det sker, efter at man i de senere år har skåret massivt i dansk udviklingsbistand, siger Marin Lidegaard.

- Derfor vil vi holde nøje øje med, at man nu tilgodeser de områder, hvor man har skåret allerdybest. Det gælder klima og miljø, kvinder og civilsamfundet med danske folkelige organisationer, der gør et kæmpe arbejde i verden.

Bistanden vokser, fordi regeringen venter, at langt færre søger asyl. I 2018 lyder prognosen på 5000 asylansøgere. Det er halvt så mange som sidste års skøn. I år har 1900 udlændinge indtil juli søgt asyl i Danmark.

- Takket være regeringens opstramninger på udviklingsområdet har vi kunnet flytte midler fra præ-asyludgifter til flygtningecentre i Danmark tilbage til udviklingsbudgettet, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) til Politiken .

Regeringen vil bruge 0,7 procent af bruttonationalindkomsten (BNI) på ulandsbistand. Et bredt flertal er enige om at bruge mindst 0,7 procent af BNI.

- Vi er en del af den langsigtede plan for dansk udviklingsbistand. Men det er ikke en del af planen, at vi fastlægger et bestemt niveau for bistanden. Vi vil gerne have en højere bistand, siger Martin Lidegaard.

Noget af ulandsbistanden betaler for asylansøgere. Der bruges i år 2,7 milliarder kroner til formålet. I 2018 regner regeringen kun med at bruge 965 millioner kroner