Qvortrup: Aftale med tys-tys-kilde var helt normal

Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte skal dømmes for bestikkelse og hacking. Men ifølge Henrik Qvortrup havde han ingen fornemmelse af, at kildens adfærd i sit arbejde for Nets var ulovligt. Derfor nægter han sig skyldig.

- Jeg er da godt klar over, at det ikke ligefrem ville være karrierefremmende for kilden ude på Nets, hvis det blev opdaget. Men det er jo det, der karakteriserer alle kilder. Det er ikke det samme som, at de gør noget strafferetligt forkert, siger Henrik Qvortrup.

Det udsagn er imidlertid svært at tro på, mener specialanklager Morten Frederiksen.

Han påpeger, at Henrik Qvortrup nogle måneder inden mødet med kilden havde udtalt sig om en tilsvarende sag i Norge. Her efterforskede politiet Nordea-ansatte for at have lækket kreditkortoplysninger til den norske pendant til Se og Hør.

- Jeg synes da, at danske Nordea-ansatte med fordel kunne lære noget af deres norske kolleger, sagde Henrik Qvortrup dengang til Avisen.dk.

I mandagens retsmøde afviser den tidligere chefredaktør, at han dermed opfordrede borgere til at bryde loven.

På samme måde forklarer den tiltalte, at han ikke overvejede det problematiske i, at tys-tys-kilden nu kunne tilbyde et lignende arrangement i Danmark.

- Jeg havde indtrykket af, at han kunne trykke på en knap, og så havde han oplysningerne. Der var intet i det her arrangement, der stak ud.

- Det er dagligdag på alle danske medier, at man godtager kilder uden at gå ind i, hvordan kilden får fat i oplysningerne, siger Qvortrup.

Omvendt erkender den tiltalte, at kilden blev betalt med sorte penge.

Som et engangsbeløb fik it-operatøren 20.000 kroner for at have leveret oplysninger om prins Joachim og prinsesse Maries bryllupsrejse til Canada.

I tiden herefter betalte ugebladet manden 10.000 kroner om måneden fra 2008 til 2012. I alt skal kilden have tjent 430.000 kroner for sit arbejde for Se og Hør.