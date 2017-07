Psykotisk mand på fri fod vækker bekymring

Sammen med Folketingets Ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder undersøger Dignity forhold i fængslerne.

- Det er jo en bekymrende situation for et menneske, der er i en psykotisk tilstand, og som har et behandlingsbehov. Det er generelt problematisk, hvis personer med psykiske lidelser ikke får den rette behandling.

- Det undrer os meget det her, siger David Oehlenschläger, afdelingsleder for rehabilitering.

To gange tidligere har Københavns Byret indskærpet, at det er uacceptabelt, at manden har haft langvarige ophold i en almindelig fængselscelle. Det skete, selv om han skulle være anbragt på et hospital.

Kritikken fremgår af en kendelse, som dommeren afsagde forleden.

David Oehlenschläger understreger, at han ikke kender til de nærmere omstændigheder i denne sag, men at han udtaler sig i generelle vendinger.

- Uden den rette behandling kan det også være pinefuldt for de pårørende. Det andet er, at når man er i en psykotisk tilstand, kan man reagere voldsomt.

- Det er ikke til at sige, hvad det kan ende med, men vi kan se i andre sager, at det godt kan ende voldsomt rent fysisk, siger han.

Manden, der er blevet løsladt, er en iransk statsborger, som politiet flere gange har taget for narkohandel på gaden, og som har flere domme bag sig.

Det var planen, at manden skulle anbringes på en lukket, psykiatrisk afdeling. Men i stedet havde Kriminalforsorgen anbragt manden i Politigårdens Fængsel, som er beregnet til blandt andet voldelige indsatte.

ritzau/