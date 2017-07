Psykolog: Terrortiltalt har ung og påvirkelig personlighed

Det er endnu ikke fast besluttet, om en 21-årig syrer, der ved retten i sydtyske Ravensburg er tiltalt for at have planlagt et bombeangreb i København, skal dømmes efter de tyske strafferegler for unge eller for voksne.

Og den tilknyttede psykolog, der tirsdag aflagde rapport i retten, vil ikke endegyldigt afgøre, hvilke regler der skal benyttes.

Der er nemlig flere ting, der taler både for og i mod, fortæller hun.

Efter at den dengang 19-årige tiltalte var flygtet fra Syrien til Tyskland, fik han ifølge psykologen formentlig lidt af et "kulturchok".

Han kunne nemlig ikke fortsætte det studie, han egentlig havde påbegyndt i Syrien, og samtidig havde han ikke længere sin familie eller venner omkring sig.

- Han havde ikke venner, ingen struktur og intet at orientere sig mod. Han trak sig ind i sig selv og fik derefter via internettet kontakt til IS.

- Formodningen er, at han først her i Tyskland har fået kontakt til Islamisk Stat, som har virket som en form for erstatning for familien. Som et fællesskab, hvor han har fundet samhørighed, forklarer psykologen i retten i Ravensburg.

Hun kalder den tiltalte for en "ung og påvirkelig personlighed", der har været udsat for mobning på asylcentret i sydtyske Biberach, hvor han boede inden sin fængsling, fordi han kommer fra et andet miljø.

Og det taler efter hendes vurdering for anvendelse af straffereglerne for unge.

Omvendt er den tiltalte aldersmæssigt voksen og var det også, da kontakten med Islamisk Stat startede.

- Han er - siden han blev 18 år - voksen. Både her og i Syrien. Og han er rejst ind i Tyskland som 19-årig og er blevet behandlet som en voksen.

- Han havde også fortsat lidt kontakt til sin familie, og det taler for anvendelse af voksenstraf, forklarer psykologen.