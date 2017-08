Psykolog: Sexforhold til ansatte forvirrer unge flygtninge

Forhold mellem ansatte på asylcentre og unge flygtninge er ifølge psykolog fra Red Barnet, Kuno Sørensen, yderst problematiske.

Når sex bliver involveret, vil det forvirre den unge, der på grund af forholdet vil håbe på særbehandling i vedkommendes asylsag, lyder det fra psykologen.

- I lovgivningen har vi eksplicit en paragraf for det, fordi der eksisterer det her magtforhold mellem den ansatte og den unge under 18-år, forklarer Kuno Sørensen.

Psykologen omtaler den paragraf, som den tidligere medarbejder på Børnecenter Tullebølle ifølge anklageskriftet er tiltalt for. Det drejer sig om overtrædelse af straffelovens paragraf 219, nummer 3.

Den omhandler blandt andet ansatte på opholdssteder for børn og unge, der har samleje med beboere på institutionen. Strafferammen er fire års fængsel.

Men det særlige med unge flygtninge er ifølge Red Barnets psykolog, at de skal forholde sig til et nyt lands regler, lovgivninger og praksis og ofte er stærkt traumatiserede.

- Derfor har de brug for at blive placeret et sted, der kan tage vare på deres behov og beskytte dem, forklarer Kuno Sørensen.

- Hvis man skal have et pædagogisk ansvar for børn og unge, der er flygtninge, så skal man have et kendskab til deres baggrund og den kultur, de reagerer ud fra, mener psykologen.

Men det er ikke altid sagen.

Kuno Sørensen vurderer, at den store flygtningebølge har forårsaget, at mange nyansatte pædagoger ikke har fået de faglige forudsætninger til at kunne håndtere de nye udfordringer.

Retten i Svendborg afsiger onsdag dom i sexsagen fra Tullebølle.