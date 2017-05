Psykisk syge kan presses til at opgive bolig for behandling

- Det er at sætte en pistol for panden på meget syge mennesker at sige, at hvis du vil have behandling, så skal du opgive din bolig, siger generalsekretær Thorstein Theilgaard fra pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Han kalder metoden uden fortilfælde.

- Ingen andre steder kobler man mulighed for den rette behandling til et farvel til boligen. Det ville jo være uhørt, at en plejehjemsbeboer mistede sin plads, fordi han var indlagt på sygehuset i længere tid, siger han.

Også formand Jann Sjursen fra Rådet for Socialt Udsatte er stærkt kritisk.

- Det er en eklatant forskelsbehandling af en gruppe der har rigeligt at slås med i forvejen. Vi ville jo aldrig stille det samme krav til andre patientgrupper siger han.

Der er gået lange forhandlinger forud for aftalen om de nye pladser i behandlingspsykiatrien til patienter fra bostederne med de tungeste psykiske lidelser, misbrug og farlig, udadreagerende adfærd.

Forslaget var en bunden opgave for politikerne efter fem drab på ansatte på bosteder på fire år. Undervejs har lovslaget dog mødt voldsom kritik fra en lang række organisationer og fagfolk for at være på kant med menneskerettighederne. Derfor blev det revideret.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) fremhæver, at de psykisk syge aldrig vil ende på gaden. Kommunerne har et ansvar for at finde de rette tilbud til dem, når de bliver udskrevet. Det gælder både hjælp og et nyt botilbud.

- Med de nye pladser løfter vi indsatsen til en meget udsat gruppe borgere. Samtidig er det vigtigt, at vi bruger ressourcerne rigtigt.

- Det gør vi blandt andet ved ikke at have tomme pladser på botilbud, siger hun i en skriftlig kommentar og påpeger, at indsatsen skal hjælpe psykisk syge med svære sindslidelser til et bedre liv.

Kommunernes Landsforening har ikke ønsket at kommentere sagen.