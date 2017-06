Psykiatriske afdelinger skal forhindre patienters selvmord

Hver eneste selvmord, som bliver begået af en borger i sundhedsvæsenet, er ikke i orden, siger Vibeke Rischel, som er sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

- Det er, hver gang en patient tager sit liv, en tragisk hændelse, som vi ikke ønsker, siger hun til avisen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Den obelske Familiefond og TrygFonden står sammen bag projektet "Sikker Psykiatri".

Det handler om at indføre mere systematiske arbejdsgange og rutiner i forhold til screeningen og risikovurderingen af selvmordstruede patienter.

Projektet er allerede i gang på ni psykiatriske afdelinger landet over.

Flere eksperter på området mener dog, at det vil være umuligt helt at undgå selvmord i psykiatrien.

Formanden for Sind, Knud Kristensen, tror ikke på, at selvmord helt kan undgås.

- Jeg mener, at personalet i psykiatrien er dygtige nok, men at de i en travl hverdag ikke altid får gjort det, der skal til for at forhindre et selvmord. De har ikke altid ressourcerne til det, og det er forfærdeligt, siger han.

Annette Erlangsen, forskningsleder på Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse på Psykiatrisk Center København, mener, at målet om nul selvmord i psykiatrien formentlig er urealistisk.

- Vi kan godt forhindre, at der sker selvmord i en periode. Vi kan give patienten tilbud om støtte, men vi kan ikke udstede en garanti for, at patienten ikke begår selvmord, siger hun.

- Vi ved også, at psykisk sygdom er en stor risiko for selvmord, og at halvdelen af dem, der begår selvmord, har været i berøring med psykiatrien.

I Danmark er der årligt cirka 600 mennesker, der begår selvmord.