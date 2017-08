Psykiater anklages for sex med sindssyg kvinde i 12 år

Han er dømt i Norge, og han er dømt i Danmark. Og nu er en 51-årig psykiater igen anklaget for at have forgrebet sig seksuelt på en kvinde.

I anklageskriftet lyder det, at overgrebene er sket "et større antal gange" i perioden mellem 2004 og 2016.

Psykiateren er ikke anklaget for voldtægt. Han er til gengæld anklaget for at have udnyttet kvindens sindssygdom til samleje, lyder det. Han nægter sig skyldig.

Det er langt fra første gang, at den danske mand møder lignende beskyldninger. To gange er han blevet dømt.

I 2010 blev han idømt halvandet års fængsel for at have sex med en kvindelig patient i Norge.

Fængselsdommen satte dog ikke en stopper for psykiateren. Han drog senere til Danmark for at fortsætte sit virke under et andet navn.

Igen i 2013 misbrugte han sin stilling til at få et seksuelt forhold til en kvindelig patient, mens han var ansat på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Forholdet til den sygdomsramte kvinde, der sluttede i 2014, fik Sundhedsstyrelsen til midlertidigt at tage autorisationen fra ham i 2015.

Siden har manden erkendt, at han nok har haft en uprofessionel omgangstone i forhold til patienten på Risskov.

Han nægtede dog at have haft et seksuelt forhold til hende, mens hun var hans patient. Men Vestre Landsret fandt ham i foråret skyldig og idømte ham fængsel i tre måneder. Han skulle ligeledes betale offeret 20.000 kroner.

Også i den nye sag, der behandles ved Retten i Glostrup over to dage i den kommende uge, bliver han afkrævet erstatning.