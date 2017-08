Pryglene fortsætter til Nikolaj Arcels Hollywood-debut

Til den positive side fungerer langt de fleste scener godt enkeltvis, mener Berlingskes filmanmelder, Louise Kidde Sauntved.

Problemet opstår ifølge hende, da filmen vil for meget og ender med at blive en rodet sammenblanding, "der minder om et computerspil, hvor det handler om at komme helskindet til næste level".

Heller ikke Jyllands-Postens filmanmelder, Nanna Frank Rasmussen, er begejstret for resultatet, som hun mener bliver en fiasko, fordi Nikolaj Arcel tilsyneladende ikke fik mulighed for at udfolde sine kunstneriske evner.

Filmen er et koncentrat af otte fantasybøger udgivet fra 1982-2012 af den amerikanske forfatter Stephen King.

Det er øjensynligt for meget at favne over, hvis man skal tro Nanna Frank Rasmussen, der mener, at der ikke er tid til at skabe et troværdigt univers.

Det resulterer ifølge hende i, at filmen falder mellem to stole.

Anmeldelserne er i tråd med de amerikanske filmanmeldelser fra premieren i USA 4. august.

På trods af den svære medfart var filmen den bedst indtjenende i åbningsugen i USA, men er nu drattet ned til en fjerdeplads på den såkaldt boxoffice-liste.

Mandag havde filmen tjent over 35 millioner dollar i USA.