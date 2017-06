Protestgruppe: Bøde til Totalkredit er alt for lav

- Totalkredit har selv oplyst, at de har haft en merindtægt på 31 millioner kroner alene i de fire år, som anklagen går på.

- Set i det lys mener jeg ikke, at bødens størrelse står mål med den opnåede eller tilsigtede gevinst.

- Der skulle nok have været et nul mere på, for at det for alvor ville have gjort ondt, siger han.

Flemming Trap har siddet med under retsmøderne, hvor realkreditselskabet har skullet redegøre for det produktark, hvor man reklamerer med, at fastforrentede lån har den fordel, at ydelsen ligger fast.

Det er imidlertid kun en halv sandhed, for den stiger, når bidragssatserne stiger.

- Man har solgt et produkt til folk, der ønsker tryghed, og det har man ikke leveret.

- Samtidig har Totalkredit indskærpet over for sine samarbejdsbanker, at de skulle linke direkte til det produktark, der er sagens kerne.

- Derfor er jeg heller ikke enig i Totalkredits påstand om, at produktarket spiller en mindre rolle i markedsføringen, siger sekretæren.

Totalkredit har tilkendegivet, at man er indstillet på at betale bøden og lukke sagen.

Fair Bidragssats så gerne, at sagen blev anket til landsretten med henblik på en endnu højere bøde.

- Men det er jo ikke vores valg. Det er Forbrugerombudsmanden, der har politianmeldt Totalkredit, siger Flemming Trap.