Programmer om tro og religion fylder mindre i DR

Højskoleforstander beskylder DR for at være "åndsforskrækket" og fokusere for meget på underholdning.

Det viser en opgørelse over DR's tros- og eksistensprogrammer, som public service-virksomheden har lavet for Kristeligt Dagblad.

Forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen, som har fulgt DR's dækning gennem flere år, mener, at DR svigter lytterne.

- Jeg har de seneste år oplevet, at programmer, der kan give stof til eftertanke og refleksion, forsvinder fra radiofladen. De erstattes med mere lette og underholdende elementer, siger han.

- For mig at se vidner udviklingen i antallet af timers dækning af tro og eksistens om en decideret åndsforskrækkelse i DR og et ønske om i stedet at underholde. Det er ærgerligt, for hvor skal folk, der er intellektuelt og åndeligt sultne og vil vide mere om filosofi og teologi, så gå hen, tilføjer han.

Ifølge kanalchef på P1, Thomas Buch-Andersen, skyldes det færre antal timer, at længden på nogle programmer er ændret.

Det gælder eksempelvis "Religionsrapport" og "Mennesker og Tro". De to udsendelser er halveret i sendetid fra 2010 til 2015.

- Tallene går jo op og ned fra år til år. For mig handler det ikke om at tælle minutter, men om indholdets kvalitet. Det vigtige er, at vi har tro, eksistens og livets store spørgsmål som et af vores kerneområder, og vi forsøger at dække de områder bedst muligt, siger han til Kristeligt Dagblad.

I august blev det annonceret, at fire P1-programmer nedlægges ved årsskiftet, heriblandt "Eksistens" og "Religionsrapport".

Men ifølge Thomas Buch-Andersen betyder det ikke, at stoffet sløjfes.

Han fortæller, at der næste år kommer et nyt program om filosofi og et program om religion og historie.

- Derudover er det vigtigt at huske, at tro og eksistens også berøres i andre programmer end dem, der distinkt handler om områderne. Og at vi også har styrket dækningen digitalt. Tælles det med, så får man et mere nuanceret billede af vores dækning, siger han.