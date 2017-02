Professorer ser problem i at sætte prisskilt på overvægtige

Men det kan være problematisk at sætte en pris på, hvad overvægtige koster samfundet. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag.

Fedme betragtes af mange som selvforskyldt, og den slags beregninger risikerer at ramme en gruppe, der ikke er den bedst stillede socialt og i forvejen ofte bliver mødt med fordømmelse.

Det mener Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

- Isoleret set er det godt, at sundhedsvæsenet ved, hvad en behandling koster i forhold til at prioritere behandlingen. Men omvendt kan det også give bagslag for de mennesker, det vedrører. De har nu et stempel, der siger, at de koster mere end alle andre, siger hun til Kristeligt Dagblad.

- Overvægt er ligesom rygning i manges øjne 100 procent selvforskyldt. Derfor kan man frygte, at en sådan beregning bliver endnu en måde at stigmatisere borgere på, der i forvejen ikke er i den stærkeste position, fordi overvægt er mere udbredt i samfundslag med lavere uddannelse og dårligere økonomi.

Thomas Ploug, professor i etik og tidligere medlem af Det Etiske Råd, deler bekymringen.

Ifølge ham er det vigtigt at hjælpe overvægtige, fordi vægtproblemerne er et sundhedsmæssigt problem for den enkelte. Men udgangspunktet for indsatsen må aldrig blive, at de overvægtige belaster samfundsøkonomien.

- Man skal fokusere på BMI som et sundhedsproblem og hjælpe mennesker med et for højt BMI. Hvis man begynder at fokusere på BMI som et økonomisk problem, så er det staten, der er i fokus og ikke individet.

- Individet bliver nemlig ofte glemt i økonomiske betragtninger, siger Thomas Ploug til Kristeligt Dagblad.

Behandlingen af overvægtige diskuteres på en konference på Christiansborg onsdag.