Professor om smittetal: MRSA er rykket ud af svinestalden

- Vi kan se, at et stigende antal danskere smittes med landbrugs-MRSA uden at have været i en svinestald. Så bakterien er rykket ud af staldene og spreder sig i samfundet, og det er bekymrende, siger han.

Statens Serum Institut har offentliggjort antallet af personer, der i 2016 blev smittet med den resistente MRSA-bakterie for første gang. Det steg med næsten 20 procent til 3550 tilfælde mod 2973 i 2015.

Særligt MRSA-varianten CC398, der i daglig tale er bedre kendt som husdyr-, svine- eller landbrugs-MRSA, fylder i statistikken. Her var der sidste år 1249 tilfælde.

Af disse smittede havde 209 personer ikke kendt kontakt til dyr. Det svarer til en gruppe på 17 procent. Året inde gjaldt det kun 140 personer eller 11 procent.

Risikoen er, at bakterierne tilpasser sig den nye situation, så de ikke kun lejlighedsvis smitter mennesker.

- Den store bekymring er, at svine-MRSA udvikler nogle særlige egenskaber til at gøre folk syge, så de bliver farligere end nu, siger Hans Jørn Kolmos.

- Den sandsynlighed tager til. Det er et spørgsmål om mutation, der hele tiden sker. Jo flere bakterier der er, jo større sandsynlighed er der for, at en af dem lærer tricket.

Han understreger, at kampen mod MRSA ikke er tabt.

Det kræver dog, at man får et bedre overblik over det samlede antal smittede i stedet for blot nysmittede. En person, der før har været smittet, bliver nemlig ikke talt med i statistikken, hvis han eller hun får MRSA igen.

Til gengæld roser han hospitalerne for, at indsatsen med hygiejne og inddæmning af smitte ser ud til at virke.