Professor Niels Egelund fra DPU var fortaler for, at nationale test blev indført i folkeskolen.

Professor er skuffet og ked af skolernes nationale test

Niels Egelund anbefalede, at skoler indførte nationale test. Men mange lærere misforstår elevernes resultater.

De var tænkt som et supplement til lærernes sunde fornuft og som et redskab til at evaluere folkeskolens elever.

Men tilsyneladende lever de nationale test ikke op til forventningerne.

Og det er en trist overraskelse for professor Niels Egelund fra DPU på Aarhus Universitet. Han har netop været fortaler for, at de omstridte test blev indført.