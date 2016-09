To ud af tre danske svinestalde er inficeret med de farlige MRSA-bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika. På fire år er der sket en firdobling af antallet af danske svinebesætninger, der er inficeret med MRSA.

Professor: Vi vidste nok om MRSA-bakteriens smitteveje

Han medvirker søndag i en DR-dokumentar - og var en af de sagkyndige, som meget tidligt anbefalede Fødevarestyrelsen at undersøge "avlstoppen" i danske svinefarme for at finde ud af, hvilke besætninger der havde smitten, og hvilke der ikke havde.

Det kunne måske have bremset den såkaldte svinebakterie MRSA CC398, som op mod 12.000 danskere i dag er smittet med. Den kan i værste fald føre til blodforgiftning og dødsfald. Fra 2012 til 2014 døde syv danskere af smitten.

Men den viden nåede aldrig frem til politikerne i Folketinget.

Fødevarestyrelsen fjernede ifølge DR gennem seks år systematisk anbefalinger om bekæmpelse af MRSA-bakterien i danske svinestalde. Angiveligt efter pres fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, afviser, at styrelsen har fortiet oplysninger. Der mangler fortsat viden om, hvordan MRSA reelt smitter, mener han.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, i denne sag, siger han til DR.

Professor Frank Møller Aarestrup anfægter ikke styrelsens ret til at mene, hvad den vil.

- Men jeg synes ikke, vi mangler viden om, hvordan smitten reelt sker. Internationale undersøgelser viser jo, at smitten sker via handelskontakter. Men vi mangler viden om, hvor smitten er, siger han til Ritzau.

Over to tredjedele af danske svinebesætninger er nu inficeret med MRSA, og det er ikke længere en mulighed at aflive besætninger for at komme bakterien til livs.

- Man famler jo i blinde, hvis man ikke ved, hvad man er oppe imod. Så er det vældig svært at komme med konkrete anbefalinger, siger Frank Møller Aarestrup.

MRSA CC398 kan smitte fra svin til mennesker. Bakterierne er modstandsdygtige over for antibiotika.

Eksperternes forslag om et handelssystem, så usmittede grise kun blev solgt til gårde uden smitte, blev aldrig indført. I dag er langt hovedparten af de 30 millioner danske svin smittet med MRSA.