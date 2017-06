Professor: Undersøgelse af Skat vil tage frygtelig lang tid

- Det må nødvendigvis tage tid, hvis en undersøgelse skal gøres grundigt. Der skal afhøres ufatteligt mange mennesker. Det er både embedsfolk, ministre og forhenværende ministre.

Mikael Sjöberg, som er formand for Den Danske Dommerforening, har kritiseret politikernes krav til, hvor hurtigt en kommission skal afdække problemerne i Skat.

Og den kritik er Tim Knudsen helt enig i.

- Så denne her undersøgelse kan altså ikke bare speedes op, uden at man risikerer, at dybden og kvaliteten i undersøgelsen ryger sig en tur, siger han.

Det kan dog være en ulempe, at undersøgelseskommissionen strækker sig over lang tid, erkender professoren.

- En undersøgelse tager frygteligt lang tid. Så hvis man afdækker systemfejl eller større fejl, så kan de allerede være ændret, inden undersøgelsen er afsluttet. Og ændringerne er jo allerede i gang hos Skat, siger han.

Den langs tidshorisont kan også vise sig problematisk i forhold til at placere et endeligt ansvar for problemerne, fortæller professoren.

- Hvis man slutteligt vil gøre nogle personer ansvarlige, kan de allerede være over alle bjerge eller i ekstreme tilfælde være døde, før undersøgelsen er afsluttet, siger han.

Når politikerne nedsætter en kommission med et ønske om, at en lang række punkter undersøges, handler det også om at sende et stærkt signal til befolkningen om, at det er en alvorlig sag, når der bliver sjusket med deres skattekroner, mener Tim Knudsen.

- Politikerne kan ikke blot sige ærgerligt, "vi smed nogle milliarder ud ad vinduet, nu går vi bare videre". Af hensyn til tilliden i befolkningen er det nødvendigt at oprette en undersøgelseskommission.

- Sådan giver de indtryk af, at det er en situation, som bliver taget dybt seriøst, siger han.

Politikerne sigter mod inden 1. juli at nå til enighed om et kommissorium for en undersøgelse. Det danner rammen for, hvordan undersøgelsen af skandalerne i Skat skal foregå.