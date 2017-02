Med Donald Trump ved roret i USA kan Danmark ikke længere følge USA's udenrigspolitik blindt, mener professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Mikkel Vedby Rasmussen.

Professor: Trump ved roret kræver at Danmark tænker selv

Sådan lyder det fra Mikkel Vedby Rasmussen, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Donald Trumps indsættelse i Det Hvide Hus betyder, at dansk udenrigspolitik skal til at stå på egne ben og finde sin egen kurs fremad.

- Vi har længe kunnet lade vores interesser og værdier gå op i en højere enhed. For dem, der havde magten, var vi enige med. Når amerikanerne sagde hop, så spurgte vi hvor højt, siger professoren.

Men med Trump ved roret i USA kan Danmarks udenrigspolitik ikke længere se sådan ud, mener Mikkel Vedby Rasmussen.

- Det kan være, at vi slet ikke har lyst til at hoppe på den trampolin, som Trump har sat op. Og så skal vi pludselig føre vores egen udenrigspolitik. Når man er et lille land, kan det godt være temmelig udfordrende, lyder det.

Jyllands-Posten skriver lørdag, at flere eksperter mener, at en rapport fra maj sidste år om Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik allerede er forældet på grund af den stil, som Trump har lagt for dagen.

Rapporten blev udarbejdet af regeringens såkaldte udenrigsgransker Peter Taksøe-Jensen for mindre end et år siden.

Mikkel Vedby Rasmussen mener ikke, at rapporten ligefrem er forældet, selv om der er sket store ændringer.

- Taksøe-rapporten handlede om, at vi lever i en usikker verden, hvor Danmark i højere grad er nødt til at se på sine nationale interesser.

- I en verden hvor vi ikke kan regne med, at amerikanerne vil det samme som os, så er det bestemt begyndelsen på diskussionen om den nye opskrift på dansk udenrigspolitik, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Ifølge professoren er det nu Danmarks opgave at kigge indad for at finde ud af, hvilke værdier vi vil holde fast i, uanset hvad Washington mener.

Regeringen arbejder i øjeblikket på sin nye udenrigspolitiske strategi.