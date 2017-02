Det er unødvendigt at pålægge kvinder at afstå fuldstændigt fra alkohol, allerede inden de bliver gravide, mener Ulrik Schiøler Kesmodel, klinisk professor i kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitet.

Professor: Styrelse anbefaler unødvendigt alkoholstop

Det er unødvendigt, at læger skal anbefale kvinder at droppe alkoholen, når de stopper med præventionen.

- Taler vi om dem, der planlægger en graviditet eller af andre grunde ikke tager prævention, må vi sige, at der intet belæg er for, at alkohol betyder noget. Så længe man holder sig inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger om maksimalt syv genstande om ugen.

- Så det er nok tvivlsomt, om de praktiserende læger vil give den her information videre, siger han.

Ifølge ham har alkohol i moderate mængder ikke betydning for kvinders chance for at blive gravide, og selv når kvinderne er gravide, kan de indtage op til tre genstande om ugen, uden at det er problematisk.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bygger anbefalingerne på et forsigtighedsprincip, da der ikke kendes en sikker nedre grænse for, hvor lidt der skal til at skade et foster.

Men Ulrik Schiøler Kesmodel mener, at anbefalingerne er spild af lægernes tid, hvis der altså er tale om kvinder, der kun drikker et par genstande om ugen.

- Man kan hurtigt bruge sin tid på en masse fornuftige ting, men lad være med at tale om alkohol, hvis kvinderne drikker maksimalt tre genstande om ugen, siger han.

Ifølge ham er Sundhedsstyrelsens anbefalinger også i direkte strid med fødselslægernes egne anbefalinger, som er et år gamle.

- Her siger man direkte, at ved op til tre genstande om ugen hos de gravide, skal lægerne ikke italesætte det, siger han.