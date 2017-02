Professor: Samråd om kvindesyn skaber politikerlede

Transportminister skal stå skoleret for et syv år gammelt indlæg om sit syn på kvinder, som kaldes uden "ære".

Torsdag er Ole Birk Olesen kaldt i samråd om sit syn på kvinder, som han skrev om i et debatindlæg for syv år siden.

Men den slags fornedrer demokratiet, mener professoren, som påpeger, at det ikke har noget at gøre med hans varetagelse af ministerhvervet.

- Jeg mener, at det er et fejlskud, som ikke øger respekten for Folketinget og det danske demokrati.

- Det er et noget usædvanligt spørgsmål, hvor man griber fat i noget, der er blevet sagt syv år tilbage i tiden, da han ikke var minister og ikke havde den rolle, han har nu, siger Peter Nedergaard.

I indlægget skrev ministeren syv anklager, som han selv kaldte grove generaliseringer. Blandt andet beskyldte han kvinder for "grundlæggende at være uden moral og ære".

Det siger noget om ministerens syn på kvinder, mener transportordfører Rasmus Prehn (S), som står bag samrådet. Han påpeger, at ministeren har ansvar for at ansætte flere kvinder på ressortområdet.

Der er bare et problem, mener Peter Nedergaard.

- Det er ikke det, spørgsmålet går på. Man må gøre det konkret og spørge, om der i hans ministerium er en skævvridning, og om man kan dokumentere det, siger han.

Når en minister kaldes i samråd, skal der bruges tid på at forberede ministeren, og det kan blive en kostelig affære, mener han.

- En minister skal altid forberedes til et samråd. En minister går ikke bare til samråd uden at blive klædt på. Man skal have beredskabspapirer, talepapirer og baggrundsnoter.

- Et samråd kræver, at embedsværket inddrages og bruger en del timer på det, siger Peter Nedergaard.

I sidste ende handler det om, at politikerne også selv har ansvar for at skabe respekt for Folketinget og demokratiet, i stedet for at råbe ulven kommer.

- Spørgsmålet kan let opfattes som drilleri i forhold til ministeren. Det burde man nok holde sig for god til i det danske parlamentariske system. Det bærer i værste fald ved til den politikerlede, der findes derude i befolkningen, siger professoren.