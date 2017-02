Artiklen: Professor: Postens overlevelse er et politisk ansvar

Og der er da også grund til bekymring, vurderer Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Krisen er "ekstremt alvorlig", siger han.

Det vækker bekymring hos flere af Folketingets postordførere, at det fællesnordiske postkoncern PostNord i sidste uge fremlagde et historisk dårlig regnskab.

- Krisen i PostNord er usædvanlig dyb, fordi den ikke bare er affødt af nogle konkrete problemer i driften. Derimod er det noget strukturelt og helt fundamentalt, nemlig at der bringes for få breve ud.

Ordførerne i forligskredsen er orienteret om situationen i PostNord af transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Det er ledelsens ansvar i første omgang. Men reelt set er det jo politikernes ansvar, fordi det handler om deres ønsker til postudbringning i Danmark, hvor meget porto vi vil betale, og den konkurrence vi ønsker i samfundet, siger professoren.

PostNords plan er ved at lave en stor omstilling af hele det skrantende danske selskab. En omstilling, der vil koste milliarder af kroner og tusindvis af fyringer.

Samtidig varsler PostNord nyt underskud i år. Med andre ord skal PostNord ud at finde et milliardbeløb til den danske del af butikken.

- Man kan effektivisere og rationalisere, men det håndtag er næsten kørt helt i bund, og der er ikke meget at hente der. Der er grænser for, hvor hurtigt man kan dele post ud, siger Per Nikolaj Bukh.

Han påpeger, at det bliver nødvendigt at se på befordringsforpligtigelsen, som betyder, at alle borgere i hele landet på lige vilkår skal kunne få bragt breve ud.

For når der er meget få breve at omdele, bliver det dyrt at køre ud med breve i alle dele af landet.

- Det er relativt håbløst, men man bliver nødt at se på, om man kan forvente, at alle dele af landet får leveret post på lige fod, siger han.

- Den beslutning er jeg ikke sikker på, at politikerne er modne til at tage.