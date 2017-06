Professor: Opsøgende præster er nybrud i folkekirken

- Det er udtryk for, at folkekirken er begyndt at tænke nyt og føler sig udfordret til ikke kun at være en kirke, hvor folk kommer, men også at præsterne nu går ud og besøger forældrene, siger han.

Flere præster er ifølge tv2.dk begyndt at tage ud til nybagte forældre for at fortælle om dåben.

Baggrunden er, at andelen af nyfødte, der døbes, er faldet betydeligt de senere år.

I 1995 var det 79,8 procent af de nyfødte, der blev døbt i folkekirken. I 2015 var tallet faldet til 61,5 procent.

Det opsøgende arbejde kan ifølge Peter Lodberg næppe vende udviklingen, men kan måske bidrage til, at udviklingen stabiliseres.

Hvor mange præster, der benytter sig af den alternative metode, er uvist. Men Peter Lodberg forudser, at det er en tendens, der vil blive forstærket:

- Det er en ny tendens, som jeg tror vil brede sig til store dele af landet, siger han og nævner især de større bysamfund som oplagte mål.

Det er især her, at andelen af døbte er faldende.

Selv om det opsøgende arbejde sker blandt forældre, der allerede er medlemmer af folkekirken, kan det dog også give bagslag, vurderer Peter Lodberg:

- Man bevæger sig på et knivsæg. De politikere, der ønsker stat og kirke adskilt, vil sige, at man går for langt.

- Der kan også være præster og menighedsråd i folkekirken, der siger, at man går over stregen og tilsidesætter en tradition, som går ud på, at folk selv bestemmer, om et barn skal døbes eller ej, uden at præsten står og banker på døren, siger han.

Det opsøgende arbejde har også udløst kritik fra De Radikales medlem af borgerrepræsentationen i København, Tommy Petersen.

Han siger til tv2.dk, at præsterne med det opsøgende arbejde misbruger kirkens privilegerede adgang til oplysninger om nyfødte.