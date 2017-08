Professor: Naturlig udvikling at droppe produktivitetskrav

Landets sygehuse er i øjeblikket underlagt et årligt produktivitetskrav på to procent. Det er Socialdemokratiet nu klar til afskaffe.

- Det er en helt naturlig følge af den udvikling, vi har i det danske sundhedsvæsen, hvor vi er nødt til at omstille os til i højere grad at skulle opnå de nationale målsætninger snarere end blot at fokusere på kvantitet, siger han.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har mandag meldt ud, at partiet er klar til at afskaffe produktivitetskravet allerede fra næste år.

Det er der ikke noget i vejen for, mener Mickael Bech, der også er direktør for Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- På den korte bane er der ikke noget i vejen for at fjerne to-procent-produktivitetskravet. Det vil der ikke være nogen større problemstillinger ved, siger professoren.

Det betyder dog ikke, at der ikke skal være et andet styringsredskab til sygehusene.

- Det vil være naturligt, at man får kigget hele den statslige styring af sundhedsvæsenet igennem og opfinder nye måder at styre den samlede økonomi i sundhedsvæsenet på.

Siden midten af 00'erne har de offentlige sygehuse været underlagt et produktivitetskrav. Siden 2007 har det ligget på to procent.

Tidligere har kravet gjort "god gavn" for det danske sundhedsvæsen ifølge professoren.

- Igennem lang tid, da vi indførte produktivitetskravet, var der behov for at øge vores aktivitet for at imødekomme blandt andet ventelister, som var på et højt niveau på det tidspunkt.

Men i dag giver kravet flere ulemper end gavn, mener han.

- Produktivitetskravet gør, at vi i dag bliver ved med at fokusere for meget på kvantitet snarere end på kvalitet.