Professor: Langvarige visitationszoner kan give bagslag

Selv om visitationer kan være et godt redskab, skal politiet være påpasselig med ikke at bruge dem i flæng. Det påpeger Line Lerche Mørch, der er professor i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering.

- Visitationszoner kan være et vigtigt redskab, når der er akutte konflikter og situationer med mange våben.

- Men hvis man gør det for længe eller for bredt, er der en fare for, at man kommer til at mistænkeliggøre og måske visitere nogle med en særlig profil, som typisk er unge mørkhårede mænd, siger Line Lerche Mørch.

Visitationszonen i København varer to uger og dækker et større område omkring Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg. Den kommer i kølvandet på flere voldelige hændelser med knivstikkerier og skyderier i området.

I en visitationszone har politiet ret til at foretage stikprøvevis visitation af alle personer i hele området. Dermed kan det være et vigtigt middel til at bekæmpe bandekriminaliteten.

Kigger man mod udlandet, er der eksempler på, at det kan blive problematisk. Det er dog svært at sige, om det er blevet brugt for bredt i Danmark, fortæller Line Lærke Mørch.

- I nogle områder i udlandet er visitationer blevet brugt rigtig meget og har været med til at skabe stor vrede og opposition til politiet. Denne risiko er der også i dansk sammenhæng, hvis man bruger det for ofte, for længe og for bredt.

- For tiden virker det til, at det i dansk sammenhæng primært bliver brugt til særligt afgrænsede og konfliktfulde omstændigheder, men hvis tendensen er, at man gør det mere permanent, kan det give bagslag, siger professoren.

Den nyoprettede visitationszone i København gælder til og med 3. august. I Aarhus varer den til 18. august.