Professor: Komplekst pensionssystem udgør demokratisk problem

Det er et reelt problem, hvis danskerne har mistet overblikket over pensionssystemet, mener økonomiprofessor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen.

- Det er dybest set et demokratisk problem, hvis man har et stort og vigtigt område, og borgerne ikke kan gennemskue, hvad der foregår, siger han.

- Det kan gradbøjes over i de helt hårde økonomiske konsekvenser. Det kan være nogen ikke får sparet det op, de skal have sparet op. Eller at de tror, at de har sparet op til en størrelse pension, men pludselige opdager de en anden realitet.

Økonomiprofessoren peger på mange politiske ændringer som årsag til, at mange har mistet følingen med, om de har nok penge stående på deres pension.

- Det (pensionssystemet, red.) er komplekst. Men det er der mange ting i livet, der er, og vi er ikke eksperter i al ting. Det handler om, at borgeren kan gennemskue, hvad der er vigtigt, siger Torben M. Andersen.

- Det er, hvilken pension man kan se frem til, og om man skal spare mere op. Og så er det at kende konsekvenserne af, om man bliver et år mere eller mindre på arbejdsmarkedet. Det skal man som borger have rimeligt godt styr på.