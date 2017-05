Professor: Kommission kan gøre ondt værre i Skat

Et bredt flertal i Folketinget ønsker at få nedsat en undersøgelseskommission, der skal placere et ansvar for de senere års skandalesager i Skat.

Det siger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård Christensen til Ritzau.

- En undersøgelseskommission vil få rigtig stor opmærksomhed fra politikere og embedsmænd.

- Dermed kan kommissionens arbejde stille sig i vejen for det oprydningsarbejde, der allerede er i gang i Skat, siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Han henviser til de mange opgaver, der allerede nu har medarbejdernes fulde fokus og dermed skaber hektisk aktivitet på gangene i Skat.

- Skat bruger mange kræfter på at få inddrivelsen af skat op at køre igen.

- Derudover arbejdes der på at stable et nyt ejendomsvurderingssystem på benene, og sidst men ikke mindst er man i gang med at reorganisere Skat fra at være én samlet størrelse til nu at være syv separate styrelser, siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger, at han nu går i gang med at forberede et oplæg til en kommission, før han indkalder til drøftelser med Folketingets partier.

Og så snart den proces måtte gå i gang, kan det få store konsekvenser for oprydningsarbejdet i Skat, mener Jørgen Grønnegård Christensen.

- En undersøgelseskommission kan meget vel ende med at stille sig i vejen for det oprydningsarbejde, der nu er i gang i Skat.

- Konsekvensen vil derfor sandsynligvis være, at den mistillid, der måtte være til Skat, og måden Skat bliver drevet på i dag, vil blive større.

- Man risikerer at bære yderligere brænde til bålet, siger han.