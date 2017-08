Professor: Ekstra skattekontrol med moms tjener sig selv ind

Det er først og fremmest de små og mellemstore virksomheders moms og afgifter, der skal ses efter i sømmene, hvis det står til et nyt skatteudspil fra regeringen.

En prioritering som Bent Greve, skatteekspert og professor ved Roskilde Universitet, mener er den rigtige.

- Det lyder som en meget fornuftig idé, og jeg tror i virkeligheden, man får pengene tilbage til det offentlige, siger han.

De 400 millioner kroner er ifølge ham et beløb, som statskassen sandsynligvis vil få igen, fordi en øget kontrol vil ændre på virksomhedernes adfærd.

- Det vil formentlig kunne medføre, at man får et provenu. I hvert fald i samme størrelsesorden. Det gør man af to grunde. Den ene, fordi man opdager nogen, der ikke betaler den moms eller afgift, de skal.

- Den anden, fordi man laver forebyggende indsatser. Det vil gøre folk opmærksom på, at der er en risiko for at blive opdaget, siger han.

Ifølge professoren er området for moms og afgifter ekstremt komplekst i dag.

Det betyder, at især en række mindre virksomheder både bevidst og ubevidst ender med forkerte opgivelser og indbetalinger.

Det har længe været en kendsgerning, at kontrollen med området har været mangelfuld.

Ifølge danske revisorers organisation skylder danske virksomheder over 26 milliarder kroner til statskassen.

Et beløb, der i 2013 var på omkring 16 milliarder kroner. Der er altså tale om, at gælden er vokset med 60 procent på tre år.

Bent Greve tror på, at en øget kontrol kan få bugt med virksomhedernes manglende betalinger. Men snyd vil ikke helt kunne udryddes.

- Jeg tror godt, at man kan komme et stykke af vejen ved det her, siger han.

Men om beløbet på 400 millioner er tilstrækkeligt, er endnu ikke til at sige.

- Det er en god begyndelse, vurderer han og forudser, at beløbet vil skulle justeres med tiden.