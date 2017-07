Professor: De unge tænker mere over løn og job i dag

Friske tal for antallet af optagne på de videregående uddannelser viser, at der har været to procent færre optagne i år. Men samtidig har de jobsikre uddannelser fået større tilslutning.

Peter Allerup, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, ser en tendens til, at de unge i højere grad end tidligere vælger efter, hvilke muligheder der er for at få en god hyre i fremtiden.