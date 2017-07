Professor: Dagpengereform får ikke ledige til at jagte småjob

Men det betyder ikke, at folk vil skifte mellem løse ansættelser og dagpenge, vurderer Henning Jørgensen, der er professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

- Det kommer ikke til at influere nævneværdigt på arbejdsmarkedet. Det er et politisk ønske om, at man vil premiere, hvis folk vil tage småjob i stedet for slet ikke at have et job, siger han.

- Jeg undrer mig bare over, hvor man forestiller sig, at de her job er. Jeg tror desuden, at det er marginalt, hvor mange mennesker der vil gøre det på den måde.

1. juli indføres også en karensdag hver fjerde måned.

Det vil sige, at hver gang man har været ledig i fire måneder, trækkes man for én dags dagpenge.

Har man eksempelvis været ledig fra juli, vil en dagpengemodtager første gang kunne blive ramt af en karensdag ved udgangen af oktober måned.

- Den enkelte ledige skal nærmest kalkulere med, hvornår det kan betale sig at tage et job. Og jeg tror ikke, at folk går rundt og leger små købmænd, siger Henning Jørgensen.

- Jeg tror ikke, at kendskabet til de her regler er særligt stort, og derfor ændrer det ikke på folks handlemåder.

Man kan undgå karensdagene, hvis man inden for de fire måneder har arbejdet i mere end 148 timer. Det svarer til 20 dage.

De nye karensdage er ikke dårligt nyt, hvis man spørger vikarbranchen, skriver Avisen.dk.

Jakob Tietge er sekretariatschef i Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv. Han glæder sig over de nye dagpengeregler, som han håber vil øge interessen for vikarjobs.

- Vi har haft en større søgning af kontanthjælpsmodtagere til vikarjob, efter at man indførte lignende regler, og det forventer vi også vil ske på dagpengeområdet, siger han til Avisen.dk.

For at få dagpenge fra 1. juli skal ledige opfylde det nye beskæftigelseskrav.

Det betyder, at man inden for tre år, skal have tjent 223.428 kroner. Men man kan højst tælle 18.619 kroner med hver måned for at opfylde kravet.