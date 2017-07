Prøveløsladt fængslet for at medbringe kniv i nattelivet

3. juli blev en mand idømt fire måneders fængsel for vold og for at have en kniv med i det offentlige rum. Desuden blev han blev han idømt en betinget udvisning af Danmark.

Tre uger senere blev han lørdag morgen igen anholdt for at have en kniv med i byen, og senere på dagen blev han varetægtsfængslet til 3. august

Ved 05.30-tiden lørdag morgen tilkalder dørmanden på cocktailbaren Kostbar i Gothersgade politiet.