Producentforeningen lettet efter vantro blev til tiltale

Torsdag har bagmandspolitiet rejst sigtelse mod advokat Johan Schlüter og to partnere. De er tiltalt for at have bedraget kunstnere og producenter for over 200 millioner kroner. Penge, de var ansat til at administrere.

Sagen startede i 2014, hvor Producentforeningen, som er en brancheforening for producenter, hvis medlemsliste tæller sværvægtere som Zentropa og Nordisk Film, blev opmærksom på, at noget var galt.

Siden da har foreningen forsøgt at kradse pengene ind hos både advokatfirmaet Johan Schlüter og de tre advokater personligt. Både firmaet og advokaterne er konkurs.

- Vi har jo hele tiden ment, at der var sket noget kriminelt. Så på den måde er det ikke så overraskende for os, at bagmandspolitiet er enige og har rejst tiltale.

- Det har ikke som sådan direkte noget at gøre med de penge, vi de sidste to år har forsøgt at få tilbage til de producenter, der er blevet franarret dem.

- Men personligt er jeg lettet over, at anklagemyndigheden ligesom jeg mener, at der er sket noget kriminelt, siger Klaus Hansen.

Han fortæller, at Producentforeningen har fået 40-60 millioner kroner ind af de 175 millioner, som foreningen mener den er blevet snydt for.

Sagen har været ubehagelig for Producentforeningen, da samarbejdet med Johan Schlüter havde stået på i mange år.

- Det har været helt forfærdeligt. Vi fik i november 2014 nogle informationer, som vi straks reagerede på. Men vi har baseret samarbejdet på tillid til advokaten.

- Så det var med vantro, da vi over en periode på et par måneder afdækkede dette her. Det viste sig at være som at åbne Pandoras æske, siger Klaus Hansen.

Siden sagen kom frem har Producentforeningen, ud over at forsøge at kradse så mange penge ind som muligt fra de respektive konkursboer, opbygget et helt nyt system for uddelingen af rettighedspenge til producenterne.

- Vi har langt hen ad vejen lagt dette her bag os som forening. Men for os, der har siddet i orkanens øje, er straffesagen mod advokaterne et nyt kapitel, siger Klaus Hansen.