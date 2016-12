Privatskoler stritter imod lovgivning om elevhøringer

Men en formel høringsproces forud for en bortvisning vil ikke være til gavn for eleverne, mener Danmarks Privatskoleforening.

Elever, der udskrives eller bortvises fra efterskoler eller privatskoler, skal sikres en ret til at blive hørt.

Eleverne vil nemlig være dårligt stillet i en bureaukratisk proces med skolen. Det siger Karsten Suhr, der er formand for foreningen.

- Det bliver en meget besværlig proces, man så skal igennem. Og det er ikke til gavn for børnene, hvis vi ryger ud i nogle høringssammenhænge med officielle høringstider og så videre, siger han.

Striden handler om FN's børnekonventions artikel 12 om retten til at blive hørt. Konventionen er ikke dansk lov. Derfor er elever på privatskoler og efterskoler ikke sikret den ret.

Ombudsmandens opfordring kommer efter, at klager i 2014 gjorde opmærksom på, at elever smides ud af skolerne uden at blive hørt.

Siden har Undervisningsministeriet ført en informationskampagne om konventionens artikel 12 over for skolerne.

Men ombudsmanden har onsdag mistet tålmodigheden med informationskampagnen. Derfor har han udsendt en opfordring om at sikre elevernes ret ved lov.

Karsten Suhr mener, at ombudsmanden er en postgang for tidligt ude.

- Det undrer mig, at man ikke ser om den informationsindsats virker, inden man laver noget lovgivning. Det er vi ret sikre på, at den har, siger han.

- Vi har ikke været opmærksomme på artikel 12 tidligere. Det skulle vi have været.

Modsat ser formanden for Efterskoleforeningen, Troels Borring, gerne, at der kommer lovgivning på området.

- Jeg vil mene, at vi kan komme ret meget tættere på det maksimale ved at intensivere oplysningskampagnen. Det er jeg ikke i tvivl om.

- Men jeg har det også sådan, at hvis der på nogen måde er nogen i klemme, så skal vi gøre, hvad vi kan for at minimere det, siger han.