Privatskoler: Det vil koste én milliard at nedlægge os

3F-formand vil droppe støtte til privatskoler for at styrke folkeskolen. Men effekt bliver modsat, lyder det.

Han siger ikke overraskende "nej, nej, nej" til et forslag fra 3F-formand Per Christensen om at droppe støtten til privatskoler.

I stedet mener 3F-formanden, at der bør satses helhjertet på folkeskole. Det skal sikre, at børn i skolealderen ikke bliver opdelt efter hvor ressourcestærke deres forældre er - eller efter religion.

Men i praksis vil forslaget ikke styrke folkeskolen, mener Karsten Suhr:

- Det vil koste samfundet én milliard kroner, hvis man flytter de 117.00 børn, der i øjeblikket går i den frie grundskole til de offentlige skoler, siger Karsten Suhr.

Han henviser til, at forældre til børn i privatskoler selv betaler en fjerdedel af omkostningerne ved at drive skolen. De penge vil det offentlige i stedet skulle betale, hvis eleverne skulle i folkeskole.

- Det vil være en omkostningen, uden at man får en forbedring ud af det. Hvis man kunne finde den milliard kroner, så vil jeg hilse det velkommen, hvis man investerede den i folkeskolen, som den ser ud i dag. I stedet for at skyde på privatskolerne.

Spørgsmål: Per Christensen mener, at børn af ressourcestærke forældre forsvinder fra folkeskolen over i privatskolerne. Har han ikke en pointe i det?

- Det er en fordom. Den frie skole er en afspejling af det lokalsamfund, de er i. Når man tager gennemsnittet, så kan det godt være, at der er en del akademikerbørn, der går på privatskolerne. Men det er også fordi, at privatskolerne ligger i byområderne, hvor akademikerne bor.

Spørgsmål: Per Christensen nævner, at religiøse eller meget ideologiske privatskoler skaber problemer for integrationen. Hvad siger du til den kritik?

- Vi har religionsfrihed i Danmark og ret til at have holdninger og værdier. Det er et samfundsmæssigt skred, hvis vi begynder at sige, at der er holdninger, der ikke er rigtige. Og at vi skal have et enstrenget system. Det bliver et fattigt samfund, hvis ikke man tillader forskellighed.

Spørgsmål: Men er bagsiden ikke, at nogle børn kommer til at gå i en skole, hvor de ikke møder danske værdier på samme måde, som man måske vil gøre i en folkeskole?

- Det giver lovgivningen ikke mulighed for. Lovgivningen er ret stram, og man fører tilsyn for at sikre, at børnene bliver opdraget til et samfund med demokrati og ligestilling mellem kønnene. Går de ikke det, så mister skolen tilskuddet, og så lukker den, siger Karsten Suhr.