Privat udlejning boomer: Airbnb størst i Aarhus

Udviklingen vækker bekymring hos hotelerhvervets brancheforening, Horesta.

- Vi byder konkurrence velkommen, men det skal bare foregå på lige vilkår, siger politisk direktør Kirsten Munch Andersen, Horesta.

Problemet er ifølge branchen, at Airbnb-udlejerne ikke skal opfylde de samme krav som hotellerne.

- Hvis du går ind ad døren til et hotel, så er der krav om, at virksomheden for eksempel skal være godkendt af brandmyndighederne. Man skal logge oplysninger af terrorhensyn, og man skal indberette tal til Danmarks Statistik.

- Går du ind ad den anden dør til lejligheden på gaden overfor, så er der slet ikke de samme regler eller den samme sikkerhed.

- Det kalder på, at vi får de samme regler at spille efter, når der er tale om udlejning på hotellignende vilkår, siger Kirsten Munch Andersen.

Det er Airbnb, der selv lægger de nye tal frem i en rapport i forbindelse med et Deleøkonomisk Folkemøde i Aarhus mandag.

Rapporten viser, at de 2600 aarhusianere, der det seneste år har lejet deres boliger ud via Airbnb, har haft indtægter for 32 millioner kroner.

Den typiske Airbnb-vært i Aarhus udlejer sin bolig 17 dage om året.

Hvor meget skat, der er svaret af indtægterne fra udlejningen, vides ikke.

Men Horesta efterlyser en model, hvor Airbnb tvinges til at indberette lejeindtægterne til Skat.

- Der bør være sikkerhed for, at der bliver betalt skat af de indtægter, som udlejerne har fået, siger Kirsten Munch Andersen.

Hun ser også gerne, at der indføres et loft over antallet af dage, man kan udleje sin bolig via Airbnb.

Det har man indført i andre europæiske storbyer.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) ser dog ikke umiddelbart et behov for at indføre et loft over udlejningen.

- Med det vi kan se på tallene her, er der ikke umiddelbart noget, der får alarmklokkerne til at ringe. Men det er klart, at vi skal følge udviklingen tæt for at sikre, at konkurrencen på området sker på ordentlige betingelser, siger han til Ritzau.