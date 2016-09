Artiklen: Pres på psykiatrien får Løhde til at tvivle på regioner

Det er helt uacceptabelt, at læger ikke tilser patienter inden diagnoser stilles, lyder det fra minister.

Ikke desto mindre er det, hvad 50 læger og psykologer beskriver i et åbent brev i Information, hvor de især advarer mod den udredningsgaranti på en måned, der blev besluttet.

Det var langt fra meningen, at en aftale om flere patientrettigheder for psykisk syge i Folketinget skulle føre til fortravlede læger, der stiller diagnoser uden at se til patienterne.

Brevet får nu sundhedsminister Sophie Løhde (V) til at sende kritikken af udredningsgarantien tilbage til regionerne, som hun mener burde have kunnet håndtere det øgede antal patientrettigheder på baggrund af øremærkede penge.

- Både jeg og adskillige af Folketingets partier undrer os meget over, hvad der er blevet af de over to milliarder kroner, der er afsat ekstra til psykiatrien i regionerne.

- Jeg ved, at der netop er landet en status i ministeriet fra regionerne - den er jeg spændt på at se, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

De 50 medunderskrivere af brevet beskriver, at de oplever en hverdag, hvor grundige undersøgelser og omsorgen for patienterne nedprioriteres til fordel for fokus på måltal og processer.

Når tidspresset er størst, har psykologerne og lægerne oplevet at skulle stille diagnoser på børn på baggrund af andres vurderinger "beskrevet kort i patientens journal".

En praksis som ministeren finder uacceptabel.

- Kvaliteten af både patienternes udrednings- og behandlingsforløb skal være i orden. Det nytter eksempelvis ikke noget, at man hurtigt kan stille en diagnose, hvis det efterfølgende viser sig, at den er forkert.

- Men vi må også holde fast i, at hverken patienterne eller deres familier har godt af at skulle vente i månedsvis på at komme til, siger ministeren.

Ifølge hende siger både læger og patienter samt foreningen Sind, at det generelt er vigtigt, at psykisk syge hurtigt kommer i rette hænder i sundhedsvæsnet.