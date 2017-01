Praktiserende læger skal fylde mere i kræftbehandling

- Vi vil skabe rammer, der gør det muligt for den praktiserende læge at spille en endnu mere aktiv rolle både i at sikre hurtig udredning og tæt opfølgning.

- Den praktiserende læge skal kunne henvise til udredning, og undervejs skal lægen følge sin patient tæt og ikke give slip, førend sygehuset eller en speciallæge har taget over. På den måde sikrer man, at ingen patienter tabes på gulvet, siger Niels Ulrich Holm, der er næstformand i PLO, i en pressemeddelelse.

Ifølge de to organisationer er den tætte lægekontakt efterspurgt hos danskerne.

Eksempelvis har en tidligere undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse vist, at 26 procent af kræftpatienterne ville ønske, at deres praktiserende læge var bedre orienteret om deres behandling på sygehuset.

I samme undersøgelse var 21 procent af kræftpatienterne utrygge efter udskrivelse fra sygehuset.

Hos Kræftens Bekæmpelse er man begejstret for et tættere samarbejde med de praktiserende læger.

- Den praktiserende læge må meget gerne være opsøgende og selv tage initiativ i forhold til de patienter, der har behov. Det kan være særlig vigtigt for svage patienter og dem, der lider af andre sygdomme samtidig med kræft, siger Dorthe Crüger, formand i Kræftens Bekæmpelse.

Også i regeringen er der ros til initiativet.

Til Berlingske siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at hun vil "kvittere for, at de praktiserende læger er parate til at spille en endnu mere aktiv rolle i kræftpatienternes forløb".

Et tættere forløb mellem patienter og læger er også centralt i regeringens nye kræftplan. Her fremgår det, at der kræftpatienter skal have en patientansvarlig sygehuslæge, der skal sikre, at der er sammenhæng i behandlingsforløbet.