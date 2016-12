Biskop Henning Toft Bro (forrest) fra Aalborg Stift har været med til at opstarte projektet "Sjælesorg på Nettet". Arkivfoto.

Præster vil chatte med mennesker i krise

I spidsen for det landsdækkende projekt "Sjælesorg på Nettet" står biskop i Aalborg Stift Henning Toft Bro.

Fremover skal præster ikke kun tale med folk i sorg på kirkekontoret eller præstegården. Fra 1. februar 2017 vil folkekirken også støtte og trøste personer i krise via hjemmesiden sjaelesorg.nu.

- Vi vil gerne tage bestik af den tid, vi lever i. Vi ved, at mange færdes på de sociale medier.

- Derfor synes vi, det er vigtigt, at vi forsøger at komme i dialog med mennesker ad den vej, og at vi stiller os til rådighed med den ekspertise, som præster har, siger Henning Toft Bro.

Projektet "Sjælesorg på Nettet" har modtaget 8,3 millioner kroner fra Kirkeministeriet og landets ti stifter.

Fem deltidsansatte skal tage de alvorlige samtaler via chat eller telefon. Målgruppen er alle, der har ondt i livet. Og præsterne er godt rustet til at hjælpe dem, mener Henning Toft Bro.

- Præster arbejder ihærdigt med sorg, smerte, livsafslutning og døden. Dermed kan folk få en samtalepartner, som ved, hvad det handler om.

- Mange er desuden glade for at tale med præster, fordi det foregår i et anonymt og fortroligt rum. Og der føres ikke journal, siger han.

Tjenesten kommer ikke til at være åben 24 timer i døgnet. Det er simpelthen ikke muligt med fem præster på halv tid foran tasterne.

Folkene bag projektet undersøger derfor, på hvilke tidspunkter borgerne har størst behov for at komme i kontakt med en online præst.

Biskop Henning Toft Bro ser det ikke som et problem, at præsterne og brugerne ikke møder hinanden i virkeligheden.

- Vi forsøger at gøre det så virkelighedsnært som muligt. Men det er klart, at sjælesorg på nettet bliver anderledes, fordi man ikke sidder ansigt til ansigt.

- Derfor er det heller ikke meningen, at det skal erstatte den klassiske udgave, men blot være et supplement, siger han.