Præster vier flere og flere homoseksuelle par hvert år

Siden det med en ny lov for fem år siden blev muligt for homoseksuelle at blive gift i kirken, har 416 homoseksuelle par rundt om i landet valgt at sige ja til hinanden ved en kirkelig vielse.

Første år loven var gældende blev 51 par viet. 2016 topper indtil videre, hvor 105 par af samme køn blev gift i kirken. Hvert eneste år, siden det blev muligt, har der været en stigning i antallet i forhold til året før.

Det er flest lesbiske par, som bliver gift i kirken.

Før loven trådte i kraft 15. juni 2012 kunne bøsser og lesbiske udelukkende blive gift på rådhuset. Det har de kunnet siden partnerskabslovgivningen blev vedtaget i 1989.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, stod i spidsen for det udvalg, som på vegne af Kirkeministeriet udarbejdede vielsesritualet for par af samme køn.

Biskoppen glæder sig over udviklingen og husker tilbage på, hvordan mange argumenterede imod, da loven og ritualet blev indført. Indimellem var debatten både modbydelig og uværdig, siger han.

- Tonen har været hård sommetider - den har også være upassende hård - men når vi ser på tallene, er der noget, der tyder på, at muligheden er taget til hjerte i LGBT-sammenhænge, siger Peter Skov-Jakobsen.

I dag er det ifølge biskoppen kun et mindretal af præsterne, der er modstandere af kirkelige vielser af par af samme køn.

- Præster som ikke ønsker at foretage den her vielse er fritaget for at gøre det. Men heldigvis blev det sådan i lovgivningen, at hvis en præst fritager sig for det, så bliver man henvist til en anden præst, som foretager vielsen, siger han.

- Man kan altid få lov at blive gift i sin sognekirke. Det kan hverken præsten eller menighedsrådet forhindre.

Der er en smule forskelle fra kirkens gamle vielsesritual, når homoseksuelle bliver gift i kirken. Blandt andet er "ægtemand" og "ægtehustru" i selve ritualet erstattet med ordet" ægtefæller".

Anbefalingen til præsterne er også, at de ikke bruger Skabelsesberetningen som udgangspunkt for vielsen. Derimod kan præsterne selv vælge, hvilken tekst fra Bibelen, de vil bruge.