Præster opsøger nybagte forældre for at få flere døbt

Dåbstallene er faldende, og det får danske præster til at tage alternative midler i brug for at ændre tendensen.

Præster opsøger i stigende grad nybagte forældre i et forsøg på at få flere børn døbt.

En af dem er sognepræst i Kolding Per Damgaard Pedersen, der også er formand for en styregruppe i Landsforeningen af Menighedsråd.

Pedersen tager rundt for at tale med nybagte forældre med informationspjecer under armen og ser ikke metoden som problematisk.

- Jeg tror, jeg er meget velkommen langt de fleste steder. Og så er der nok nogle steder, hvor de synes, at det er lidt træls, at jeg kommer, siger han til tv2.dk.

Der er færre børn, som er blevet døbt de seneste 20 år, og i København gælder det færre end fire ud af ti børn.

- Det er jo et frit valg, om man vil have døbt sit barn, men efter min mening er det simpelthen så synd for de børn, der går glip af at få en far i himlen.

- Det er en vidunderlig ting at kunne sige som barn. At have den bevidsthed, siger Per Damgaard Pedersen.

Foruden de personlige besøg skrives der breve til de nybagte forældre.

Metoderne får kritik af De Radikales Tommy Petersen, som er medlem af borgerrepræsentationen i København.

- Denne her sag viser med alt tydelighed, hvorfor det er problematisk, at den her betroede opgave ligger i kirken, siger Tommy Petersen.

- Det handler om vores data og sikkerhed, og det har aldrig været formålet, at de oplysninger skal bruges, så kirken kan hverve nye medlemmer.

Folkekirken administrerer civilregistreringen og har dermed oplysninger om alle, der fødes og dør i Danmark.

Tommy Petersen mener derfor, at borgernes personlige oplysninger misbruges, når præster opsøger dem med informationsmateriale privat.

Sognepræst Per Damgaard Pedersen påpeger, at det kun er registrerede medlemmer af folkekirken, der opsøges.