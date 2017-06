Præst tilbage i tjenesten efter dyreclairvoyant foredrag

Præsten Dorthe Thaulov, der blev fritaget for tjeneste efter at havde afholdt et arrangement om dyreclairvoyance, er tilbage i sit embede efter en tjenestelig samtale med sin chef, biskop Peter Fischer-Møller.

Det oplyse Roskilde Stift i en pressemeddelelse.

- Dorthe Thaulov tilkendegav, at hun med sine udtalelser i pressen ikke havde ønsket at udtrykke sin tilslutning til forestillingen om, at det for mennesker er muligt at komme i kontakt med afdøde.

- Ligesom hun var enig i, at forestilling om, at afdøde skulle kunne antage og blive erkendt som levende væsener i andre former er fremmede for den kristne tradition, skriver biskop Fischer-Møller i meddelelsen.

Miseren startede, da Dorthe Thaulov inviterede den selvproklamerede dyretelepatør og clairvoyante Ditte Young til at holde et foredrag om kommunikation med dyr i sin kirke.

Præsten, der bedriver sin gerning i Holbæk, har tidligere benyttet Ditte Young til en clairvoyantsession med sin pony.

- Jeg har ikke berøringsangst, og er selv meget til telepati. Vi taler om et liv efter døden i folkekirken, sagde Dorthe Taulov til TV2 tidligere på måneden.

- Og ved foredraget snakkede vi om spørgsmål, som "Kommer jeg til at se min hund igen?". Mange søger det alternative, det kan man også i kirken.

Dorthe Taulov blev derefter fritaget for tjeneste. Efter den tjenstlige samtale er hun dog altså tilbage i tjenesten.

- Dorthe Thaulov genoptager sin tjeneste som sognepræst.

- Men da hendes udtalelser har givet anledning til misforståelser og usikkerhed omkring grundlaget for hendes forkyndelse og virke som præst i folkekirken, vil hendes virksomhed være under skærpet tilsyn, skriver biskop Peter Fischer-Møller.