Prædikant på sanktionsliste er bekymret for Danmark

Bilal Philips mener ikke, at han hører til på en liste af mennesker, som ifølge den danske regering prædiker had.

En af de religiøse forkyndere, der i sidste uge fik forbud mod at rejse ind i Danmark, er overrasket over, at han er kommet på listen.

Det siger han selv i en video, han har lavet som reaktion på sit indrejseforbud.

- Det var en stor overraskelse for mig. For jeg har besøgt Danmark i 2011, siger han i klippet, der er lagt på Facebook i weekenden.

Den 70-årige Bilal Philips opholder sig i Qatar, hvor han har stiftet Islamic Online University. Han er født i Jamaica og opvokset i Canada.

Han understreger i videoen, at han ikke personligt får rynker i panden over forbuddet. Det gør han til gengæld på danskernes vegne.

- Jeg er ikke bekymret på mine egne vegne over at have fået forbud mod at rejse ind i Danmark. Jeg er mere bekymret for Danmarks fremtid. Landet er ved at blive et samfund, der skaber religiøst had og intolerance, siger Philips.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sender sanktionslisten et tydeligt signal til de religiøse forkyndere, som hun omtaler som hadprædikanter.

- Regeringen vil ikke acceptere, at hadprædikanter kommer til Danmark for at prædike had mod det danske samfund og for at indoktrinere andre til blandt andet at begå vold mod kvinder og børn, udbrede idéer om et kalifat og i det hele taget undergrave vores grundlæggende værdier, sagde hun fredag.

Bilal Philips har tidligere offentligt udtalt sig om piskeslag som straf til kvinder og dødsstraf for homoseksualitet. I forvejen har han også indrejseforbud i andre lande. Selv afviser han dog at prædike had.

- Den danske integrationsminister, Inger Støjberg, siger, at regeringen i Danmark ikke vil tillade hadprædikanter at komme ind i Danmark, men jeg er ikke en hadprædikant.

- Jeg prædiker ikke had mod nogen i det danske samfund. Jeg indoktrinerer ikke. Jeg har modsat gjort det klart over for muslimer i Danmark, at selv om muslimsk lov tillader mænd at slå kvinder i nogle tilfælde, så bor de i et ikke-muslimsk, demokratisk samfund og skal følge reglerne der, siger han.