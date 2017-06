PostNords spareplaner gør ondt på små fødevarefirmaer

Fra store dele af Danmark lyder klagesang over, at PostNord, oven på de sidste års markante underskud, har valgt at trække sig ud af fødevaredistribution så hurtigt, som kontrakterne tillader det.

Det betyder, at flere hundrede små fødevarevirksomheder, der er begyndt at sælge over nettet, står uden mulighed for at få varerne bragt ud. Det er gået alt for hurtigt mener brancheforeningen Dansk Erhverv.

- PostNord er selvfølgeligt i deres gode ret til at opsige aftaler. Men vi har set, at PostNord har investeret i fødevareudbringning på landsplan.

- De små erhvervsdrivende har så også investeret i den tro, at PostNord ville levere servicen. Men nu trækker PostNord sig ud med ganske kort varsel og efterlader kunderne med et stort problem.

- Det, synes vi, ikke er rimeligt. Vi synes, at kunderne skulle have haft en længere frist, så de kunne finde en alternativ løsning, siger fagchef for forretningsservice hos Dansk Erhverv Jakob Tietge.

PostNords beslutning har ifølge DR Nordjylland fået over 200 fødevareproducenter til at slå sig sammen om at finde en løsning.

- Jeg er fortvivlet og skuffet over, at vi bliver opsagt uden forvarsel og uden nogen form for dialog om, hvordan vi kunne løse det sammen. For det er fuldstændig umuligt at finde en løsning for os på tre måneder, siger Marie Munch, direktør for Slagter Munch i Skagen, til DR Nordjylland.

Hos PostNord er man selv ærgerlig over, at trække sig fra det marked, man har investeret i at opbygge over flere år. Men et underskud på over en milliard kroner har sat pres på selskabet.

- Vi har troet på, at der ville være et marked. Men vi må erkende, at det ikke kan lade sig gøre for os. Så vi må trække ud, for vi taber penge hver dag på dette her, siger Morten Nielsen, kommunikationschef hos PostNord.

Dansk Erhverv mener, at der på sigt vil komme alternativer til PostNord, da udbringning af fødevarer er et voksende marked. For nuværende er der dog ikke nogen.

PostNord har ikke meget til overs for kritikken.

- Det er interessant, at Dansk Erhverv ikke har forsømt en lejlighed til at sige, at befordringspligten (PostNords pligt til at at omdele breve og pakker red.) var ligegyldig, og at de har medlemmer, der kan tage over. Men nu mener de så det modsatte, siger Morten Nielsen.