Post til farlige dømte må ikke længere kontrolleres

En institution for kriminelle psykisk udviklingshæmmede har ikke lov til at åbne beboernes post for at kontrollere indholdet.

- Myndighedernes kontrol med beboernes post er et intensivt indgreb i individets privatliv, udtaler ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse onsdag.

- Hvis en institution som Kofoedsminde skal have mulighed for det, kræver det et sikkert retligt grundlag. Det er der imidlertid ikke, siger han.

På Kofoedsminde bor cirka 70 personer. Flere har begået meget alvorlig personfarlig kriminalitet.

Størstedelen er på sikrede afdelinger. Hegnet er fem meter højt, og der er pansrede ruder, dobbeltsluser og dobbelte låsesystemer på grund af nogle af de anbragtes farlighed.

To medarbejdere er til stede, når en beboer modtager breve eller pakker. Hvis beboeren ikke vil åbne posten, mens medarbejderne ser på og kan gribe ind, bliver brev eller pakke returneret uåbnet.

Region Sjælland og Kofoedsminde har fortalt ombudsmanden, at det er nødvendigt med kontrollen for at hindre, at der kommer våben eller narkotika ind på afdelingerne. Desuden gør man opmærksom på, at nogle af de domfældte er "særdeles farlige".

Jørgen Steen Sørensen siger, at han har forståelse for ordningen. Men han understreger altså, at den ikke er lovlig.

Han har samtidig sendt sin udtalelse til Børne- og Socialministeriet, så ministeriet får mulighed for at ændre serviceloven.