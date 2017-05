Portugal vinder Eurovision mens Danmark ender i bunden

Dansk-australske Anja Nissen, der stillede op med nummeret "Where I Am" for Danmark, måtte nøjes med en 20.-plads i showet, der blev afholdt i International Exhibition Center i Kijev i Ukraine.

Anja Nissen gik på scenen som nummer 10 ud af de 26 finalister, der ud over de 20 lande, der havde kvalificeret sig via semifinalerne, også bestod af de såkaldte "big five" - Spanien, Italien, England, Tyskland og Frankrig - samt Ukraine, der som værtsland for Eurovision 2017 var garanteret en plads.

Bookmakerne havde på forhånd spået, at finalen ville blive et trekantdrama mellem Italien, Portugal og Bulgarien.

Italien stillede i år op med den muntre "Occidentali's Karma", sunget af Francesco Gabbani, mens Bulgariens kun 17-årige Kristian Kostov sang nummeret "Beautiful Mess" og Portugal altså gik efter sejren med sangen "Amar Pelos Dois" af 29-årige Salvador Sobral.

Pointafgivningen i Eurovision er delt op i to afdelinger. Først afgives juryernes stemmer, og her var Salvador Sobral den helt store vinder med 382 point og dermed mere end 100 point ned til Bulgarien på andenpladsen.

Danmark lå herefter på en 13.-plads med 69 point. Men da seernes point var uddelt, stod det altså klart, at de var enige med juryerne om, at Portugal i år har leveret det bedste bidrag, mens Danmark dalede ned til en 20.-plads med kun 77 samlede point.

Anja Nissen var dog i år ikke den eneste, der kastede rødt-hvidt stjernedrys over finalen.

Bulgariens vinderbud har blandt andet danske Alex Vargas blandt sangskriverne. Og Storbritanniens "Never give up on you", bliver sunget af Lucie Jones, men er blandt andet skrevet af den danske Eurovision-vinder Emmelie de Forest, der nappede sejren i 2013.

De danske bidrag har de senere år haft det svært i Eurovision. I 2015 måtte danske Anti Social Media se sig banket ud af semifinalen med sangen "The Way You Are", før det sjove egentlig rigtig var begyndt.

Sidste år skete det samme for boybandet Lighthouse X med sangen "Soldiers of Love", da de gik på scenen for Danmark i Stockholm.

Danmark vandt senest Eurovision i 2013, da Emmelie de Forest charmerede Europa med nummeret "Only Teardrops".

Før det har også Brødrene Olsen vundet konkurrencen med sangen "Fly On The Wings Of Love", mens Grethe og Jørgen Ingmanns "Dansevise" var det første danske nummer, der vandt det store show.

Det er første gang nogensinde, at Portugal vinder Eurovision.