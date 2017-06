Portørerne i Region Sjælland har nedlagt arbejdet

Arbejdsnedlæggelsen kommer efter lang tids uro om en ny serviceassistentuddannelse. Den betyder, at portørerne skal løse flere opgaver, blandt andet rengøring.

TV Øst oplyser, at der er tale om portørerne på Roskilde og Slagelse Sygehus.

Samtidig mister de en del af de tillæg, de har til daglig, mens de gennemgår uddannelsen.

Senest gav Koncernservice portørerne til 11. maj til at søge om optagelse på den nye serviceassistentuddannelse.

Hvis ikke det skete, kunne ledelsen ikke garantere for deres fremtidige beskæftigelse.

Ifølge TV Øst har 22 portører fået at vide, at de står til at miste jobbet, fordi de ikke har villet tage den nye uddannelse.

Region Sjælland har ingen kommentarer til arbejdsnedlæggelsen foreløbig, da man er i gang med at danne sig et overblik over situationen.