Populære mærkesager skal skaffe Konservative skolevælgere

Og det håber partiet at drage fordel af, fortæller politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

- Det glæder mig rigtig meget, at de emner, der er højt på dagsordenen hos de unge mennesker, også betyder meget for os her på Christiansborg, siger Abildgaard, der er imponeret over det engagement, hun har mødt fra de unge.

- Og jeg håber da, at det kan gøre, at flere får øjnene op for, hvad Det Konservative Folkeparti også står for, siger hun.

Ifølge Mette Abildgaard lytter partiet tit til de unge, når politikken skal udformes.

- Ofte oplever man jo, at ungdommen er lidt mindre berøringsangst. Også i forhold til de emner, der kan være lidt svære, siger den politiske ordfører.

Det er nyt, at de unge i så høj grad fokuserer på hårdere straffe. Det mener Venstres Ungdoms landsformand, Chris Preuss, der også var med ved skolevalget i 2015.

- De unge giver udtryk for, at de oplever en stigende utryghed. De mener ikke, at der er nok retfærdighed til, når en voldtægt eksempelvis ikke bliver straffet lige så hårdt som økonomisk kriminalitet, siger han.

Hos Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) havde man håbet, at flere af ungdomspartiets mærkesager ville være populære. Det fortæller forbundsformand Lasse Quvang Rasmussen.

- Vi har kæmpet en hård kamp mod de lette løsninger. Men det er min oplevelse, at debatterne har rykket nogle holdninger, siger han.

Ved skolevalget i 2015 var det 78 procent af eleverne, der stemte. Men i år kunne det tyde på, at stemmeprocenten vokser.

I hvert fald har fremmødet og engagementet ved debatterne rundt om i landet været væsentlig større end for to år siden, lyder det fra ungdomspartiernes formænd.

63.000 elever i 8. til 10. klasse skal stemme ved torsdagens skolevalg mellem klokken 12 og 15. Resultatet bliver offentliggjort om aftenen.