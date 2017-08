Politistuderende skal aflaste pressede politikredse

Derfor har Rigspolitiet og Politiforbundet besluttet, at man undtagelsesvist forlænger den praktiske tjeneste i tre måneder for de politistuderende, der ellers skulle retur på Politiskolen i september og december.

- Det her er en god midlertidig løsning, der sikrer, at vi nu sender betjente ud på gaden i stedet for at sidde på en skolebænk, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

Beslutningen betyder, at politikredsene får en ekstra kapacitet på 70 betjente frem til november og op til 200 betjente fra december frem til udgangen af februar.

Forlængelsen af de politistuderendes tjeneste får ifølge Justitsministeriet ikke betydning for mulighederne for at optage nye studerende på Politiskolen.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at dansk politi i disse år er hårdt spændt for. Og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at få løst den udfordring, siger Søren Pape Poulsen.

- Det er blandt andet derfor, vi nu uddanner flere betjente, og senest har indledt et samarbejde med forsvaret.