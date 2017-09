Politiske forhandlinger har sat bilsalget i stå

Sådan lyder det fra Gitte Seeberg, administrerende direktør for brancheforeningen AutoBranchen, efter at et forhandlingsmøde om ændrede registreringsafgifter fredag formiddag ikke har ført til nogen aftale.

- Der er ikke nogen omsætning. Det gælder ikke kun salget af biler. Men også alt det, der har med klargøring og værksteder at gøre. Det hele går faktisk i stå, siger Seeberg.

- Parterne står langt fra hinanden. Og derfor er jeg selvfølgelig nervøs for, at der går alt for langt tid, siger hun.

Forhandlingerne trækker ud, fordi Dansk Folkeparti ønsker at indrette registreringsafgiften, så biler, der har høj sikkerhed og er miljøvenlige, bliver begunstiget. Det kaldes en teknisk baseret afgift.

Regeringen har foreslået en simpel model, hvor alle biler pålægges en afgift på 100 procent af værdien. Det vil være en stor afgiftslettelse for dyre biler, idet afgiften i dag er 150 procent for værdien over 106.000 kroner.

Selv om Gitte Seeberg ønsker en hurtig aftale, så mener hun, at politikerne nu bør tage sig den tid, det kræver for at nå frem til det, hun opfatter som den rigtige løsning.

- Hvis vi spørger mine medlemmer, vil de sige, at al for lang tid allerede er passeret.

- Men nu er der slået hul på ægget. Jeg synes, man bliver nødt til at gennemføre det, der er rigtigt nu. Det der er rigtigt, er den teknisk baserede afgift.