Politisk pres på unge får skyld for højt studiefrafald

Det er ikke rimeligt, når uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) langer ud efter de studerende, efter at en ny analyse viser, at hver fjerde dropper ud af deres videregående uddannelse.

Ifølge ministeren bør de unge forberede sig grundigere, før de søger ind på deres studie, så de ikke ender med at droppe ud og dermed spilde både egen og studiernes tid og kræfter.

Men den udlægning tager Sana Mahin Doost afstand fra.

- Det er en anelse uforskammet, at ministeren langer ud efter de unge og påstår, at de ikke tænker sig om, for selvfølgelig gør de det.

- De studerende, jeg kender, er faktisk enormt reflekterede omkring deres uddannelsesvalg, siger hun.

I stedet burde politikerne ifølge forkvinden gribe i egen barm og overveje, om ikke skiftende regeringers fokus på at presse unge hurtigere og hurtigere i gang med en uddannelse kan være en del af forklaringen på det høje frafald.

- Når man har en målsætning om, at folk skal være yngre og yngre, så kan det jo være, at det har nogle konsekvenser. Det er jo mennesker ned til 18-19 år, så det er da ikke underligt, hvis de træder forkert og har brug for en chance til.

Hun henviser samtidig til, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt området og fundet, at hvis unge tager to sabbatår før den videregående uddannelse, så er deres risiko for at droppe ud mindre.

Siden de studerende, der danner grundlag for ministeriets analyse, startede i 2011, er SU-systemet blevet strammet op, der er kommet en fremdriftsreform og senest har et flertal i Folketinget gennemført det såkaldte uddannelsesloft.

Derfor er der næppe udsigt til, at frafaldet bliver mindre i fremtiden, spår Sana Mahin Doost:

- Jeg tror, at vi kommer til at se et øget frafald, fordi reformerne og det nye uddannelsesloft har skabt stor usikkerhed, samtidig med at presset er blevet øget på de studerende, siger hun.

Af de 86.000 unge, der startede på en videregående uddannelse i 2011, droppede cirka 23.000 ud.