Politisk flertal vil regulere ulve i Danmark

Det viser TV Midtvests rundspørge, efter et ulvepar nær Holstebro har fået otte unger.

De mange unger har fået debatten til at rulle. En fåreavler vil skyde ulven, hvis den kommer for tæt på hans får. En jæger frygter for sine børns sikkerhed, mens andre kalder det en storm i et glas vand.

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsten, kræver ulvene reguleret.

- Jeg mener ikke, vi har plads til ulvene. Vi kan ikke have ulve, uden at de på et eller andet tidspunkt kommer i kontakt med mennesker. Vi bliver nødt til at se på den handlingsplan, siger Pia Adelsten.

- Et ulvepar med otte hvalpe vidner om, at vi på et eller andet tidspunkt får et problem. Det handler om rettidig omhu.

Derimod vil Enhedslisten og Alternativet ikke skyde ulve.

- Vi er meget glade for, at der er kommet ulve til Danmark, og at de har fået unger. Det er en ærgerlig skræmmekampagne, og den er stupid og trættende, siger miljøordfører, Maria Reumert Gjerding (EL).

Alternativet vil ikke gøre noget.

- Vi har brug for en vildere natur i Danmark. Den danske natur er lidt kedelig, kan man sige. Den vil blive meget mere dynamisk og spændende, hvis vi får flere vilde dyr, siger miljøordfører Christian Poll.

- Det er både bison og vilde heste, og ulven er også et eksempel på det.

Socialdemokraternes landbrugsordfører Simon Kollerup vil finde en løsning, så dyr og mennesker kan være her.

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen kalder det 'stærkt bekymrende'. Han er 'klar til foretage de nødvendige reguleringer af ulve i Danmark'.

SF har endnu ikke drøftet ulveregulering.