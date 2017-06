Politisk flertal vil gøre salg af eksamensopgaver ulovligt

Og det skal være ulovligt, mener et flertal i Folketinget ifølge Berlingske.

Mens langt de fleste nyudklækkede studenter har arbejdet hårdt for den hvide hue, har flere af dem betalt sig til nogle af karaktererne på eksamensbeviset.

Avisen skriver, at et firma ved navn FixMinOpgave både har solgt skriftlige opgaver og skrevet eksamensopgaver, mens eksamen står på.

Nogle elever udnytter nemlig, at en stor del af gymnasierne tillader internetadgang ved flere skriftlige eksamener.

FixMinOpgave skønner i Berlingske, at firmaet har skrevet op mod 500 opgaver siden oprettelsen i april. Cirka 50 af dem ved årets skriftlige eksamener.

Gymnasierektorerne- og lærerne efterlyser et forbud i avisen.

Og på Christiansborg er et flertal parat til at se på, om salg af eksamensopgaver kan forbydes.

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, siger til Berlingske, at "vi er nødt til at få sat en stopper for" salget.

Fra regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, lyder det fra gymnasieordfører Marie Krarup, at "det kunne være fornuftigt".

Også flere oppositionspartier vil se på muligheden for et forbud, skriver Berlingske.

Socialdemokratiet melder sig klar, og SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, opfordrer undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at indkalde Folketingets partier til et møde efter sommerferien.

Men her stopper det også. For undervisningsministeren afviser at ulovliggøre salg af eksamensopgaver.

Det vil tage de unge mennesker bag virksomheden "en eftermiddag at finde en vej uden om det på", siger hun til Berlingske, og kalder det "symbolpolitik".

I stedet vil hun ændre eksamensformerne, ligesom hun har åbnet for at fjerne internetadgangen ved eksaminerne.